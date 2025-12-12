Aus vom Verbrenner-Aus: Die richtige Entscheidung?

Ihre Meinung zählt!

Was halten Sie vom Entschluss der EU, das Verbrenner-Aus doch noch zu kippen? Könnte es mit fortschreitender Technologieentwicklung in weiterer Zukunft aus Klimagründen doch noch Sinn machen, Benzin- und Dieselfahrzeuge von den Straßen zu verbannen? Für welche Art von Auto haben Sie sich entschieden und weshalb? Unter welchen Umständen könnten Sie sich einen Umstieg auf beispielsweise E-Auto oder ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug vorstellen?