Frage des Tages

Aus vom Verbrenner-Aus: Die richtige Entscheidung?

Forum
12.12.2025 12:05
Die EU kippt das Verbot, Hersteller dürfen weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennermotoren anbieten.
Die EU kippt das Verbot, Hersteller dürfen weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennermotoren anbieten.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Das Ende der Verbrenner ist doch noch nicht besiegelt. Die EU hat das bereits beschlossene Zulassungsverbot vorerst aufgehoben. Damit wird es auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennermotor geben. Unsere Frage des Tages vom 12. Dezember lautet: Aus vom Verbrenner-Aus: Ist das die richtige Entscheidung?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie vom Entschluss der EU, das Verbrenner-Aus doch noch zu kippen? Könnte es mit fortschreitender Technologieentwicklung in weiterer Zukunft aus Klimagründen doch noch Sinn machen, Benzin- und Dieselfahrzeuge von den Straßen zu verbannen? Für welche Art von Auto haben Sie sich entschieden und weshalb? Unter welchen Umständen könnten Sie sich einen Umstieg auf beispielsweise E-Auto oder ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug vorstellen?

Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!

