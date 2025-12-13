Hund stürzt in Bach: Feuerwehr rettet Vierbeiner

Aufregende Minuten kurz vor Mittag im beliebten Vituspark (Kärnten): Eine St. Veiterin war am Samstag mit ihrem Hund spazieren, als der aufgeweckte Vierbeiner beim Herumtollen von einer Steinmauer rutschte und in den Obermühlbach stürzte.
Die Hundehalterin konnte ihrem Liebling nicht selbst helfen – und setzte sofort einen Notruf ab. Die Feuerwehr rückte rasch an und fand schnell eine Lösung: Mithilfe eines Steckleiterteils gelangten die Einsatzkräfte sicher ins Bachbett.
„Ein Feuerwehrmann nahm den Hund schließlich auf die Schultern und trug ihn behutsam den Weg hinauf. Oben angekommen, sprang der Vierbeiner voller Freude seiner sichtlich erleichterten Besitzerin entgegen“, schildert die FF St. Veit.
Hund blieb unverletzt
Glück im Unglück: Der Hund überstand den Sturz offenbar unbeschadet. Nach einem Erinnerungsfoto an die gelungene Rettung konnte der Einsatz rasch beendet werden.
