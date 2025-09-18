Lachen, Laufen und der Musik lauschen

Am Wochenende stehen in OÖ wieder so manche Highlights auf dem Programm. Wer es lustig haben möchte, der ist bei Mario Sacher in Bad Zell oder bei Reinhard Nowak in Steinbach/A. genau richtig. Genuss für die Ohren gibt es in Gallneukirchen, Traun und in Mining. Für die kleineren und größeren Besucher ist neben dem Tag der offenen Tür im Linzer Tierheim auch das Erntedankfest in Linz geeignet.