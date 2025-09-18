Stadt gibt sich mit „Boulevard Melk“ einen Wald

Kein Schubladen-Projekt

Bereits 2016 starteten unter Thomas Widrich die Planungen für den „Boulevard Melk“. Das Urspungs-Projekt sah allerdings noch etwas anders aus als der heutige Plan. „Damals haben wir von einem Areal mit rund 2800 Quadratmetern gesprochen, heute sind es mehr als 20.000 Quadratmeter“, sagt Strobl. Mit neuen Bauprojekten betritt man in Melk eigentlich unsicheren Boden. Als das Einkaufszentrum Löwenpark 2010 geplant war, wehrte sich die Initiative „Forum Melk“ dagegen. Dementsprechend überrascht ist Strobl, dass sich beim geplanten „Wald mitten in der Stadt“ keiner aufgeregt hat. „Ich glaube, die Leute freuen sich einfach, dass hier etwas Neues entsteht.“ Als erstes werde im kommenden Frühjahr der Weierbach neu verrohrt, dann kommt der Wald in die Umsetzung, zuletzt werden dann die Eigentumswohnungen errichtet.