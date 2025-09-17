Alkohol in Backwaren ist schlecht gekennzeichnet

Dass in Milchbrötchen, Croissants und Co Alkohol enthalten ist, dürfte wohl den wenigsten bewusst sein. Wie viel Alkohol tatsächlich in den feinen Backwaren steckt, ist meist unklar. Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich fordert eine deutlichere Kennzeichnung. Im Test von 30 Produkten wären – analog zu den Regeln für Getränke – zwei vom Alkoholgehalt her deklarationspflichtig.