Jahrelang Pingpong-Ball zwischen AMS und Sozialamt

Wegen Behinderung keine Arbeit

Weil er laut AMS seine Mitwirkungspflichten verletzt haben soll, hatte Peter auch kein Recht auf Notstandshilfe. Tatsächlich findet er aber aufgrund seiner Behinderung seit zehn Jahren keine Lehr- oder Arbeitsstelle. „Der Gipfel ist, einem schwerkranken 25-Jährigen zu sagen, er mussja ,nur‘ drei Monate arbeiten gehen, damit er wieder ins System kommt... Das ist nicht nur zynisch, sondern zutiefst widerlich und asozial“, so der Vater.

Auf Anfrage der „Ombudsfrau-Redaktion“ beim Sozialamt der Niederösterreichischen Landesregierung wurde schließlich zuletzt der Antrag auf Sozialhilfe doch noch in vollem Umfang genehmigt. Wir fragen uns, warum das nicht gleich passiert ist..