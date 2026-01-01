Erneute Attacke
Tote bei US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote
Das US-Militär hat erneut mutmaßlich mit Drogen beladene Boote vor der Küste Südamerikas angegriffen. Dabei kamen nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos Southcom fünf Menschen ums Leben.
„Am 31. Dezember führte die Joint Task Force Southern Spear auf Anweisung von Pete Hegseth kinetische Angriffe gegen drei als Konvoi fahrende Drogenhandelsschiffe durch“, berichtete das U.S. Southern Command.
„Diese Schiffe wurden von als terroristisch eingestuften Organisationen in internationalen Gewässern betrieben. Geheimdienstinformationen bestätigten, dass die Schiffe bekannte Drogenhandelsrouten befuhren und vor den Angriffen Drogen zwischen den drei Schiffen umgeladen hatten. Drei Drogenterroristen an Bord des ersten Schiffes wurden bei dem ersten Gefecht getötet.“
Die übrigen Drogenterroristen hätten die beiden anderen Schiffe verlassen und seien über Bord gesprungen, „bevor Folgeangriffe ihre jeweiligen Schiffe versenkten“, gab man bekannt. Danach habe man Rettungsmannschaften verständigt.
Beim ersten Angriff am Mittwoch (Ortszeit) seien drei „Drogenterroristen“ getötet worden, beim zweiten Schlag zwei weitere, erklärte das Militär. Ihre Boote hätten zu einer von den USA als Terrororganisation eingestuften Gruppe gehört, hieß es weiter.
Nur wenige Stunden zuvor hatte das Militär einen weiteren Angriff auf drei angebliche Drogenboote am Dienstag (Ortszeit) bekanntgegeben.
