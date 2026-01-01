Tote bei US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote

Beim ersten Angriff am Mittwoch (Ortszeit) seien drei „Drogenterroristen“ getötet worden, beim zweiten Schlag zwei weitere, erklärte das Militär. Ihre Boote hätten zu einer von den USA als Terrororganisation eingestuften Gruppe gehört, hieß es weiter.

Nur wenige Stunden zuvor hatte das Militär einen weiteren Angriff auf drei angebliche Drogenboote am Dienstag (Ortszeit) bekanntgegeben.