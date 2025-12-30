Babybesuchsdienst: Momente voller Geborgenheit

Wenn Neugeborene ohne ihre Eltern auskommen müssen, dann springen ehrenamtliche Kuschlerinnen ein. Sie sorgen für erste Wärme und Geborgenheit. Viele dieser Babys kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen.
„Wir werden eingesetzt, wenn die Familie für das Bonding mit dem Baby ausfällt“, erklärt Martina Stadlbauer, die ehrenamtlich für den Babybesuchsdienst im Wiener St. Josef Krankenhaus arbeitet. „Häufig sind es Kinder, die in schwierige soziale Verhältnisse hineingeboren werden.“ Besonders herausfordernd sind für sie Kinder, die während der Schwangerschaft Drogen oder Alkohol ausgesetzt waren und auf eine Pflegefamilie warten. Für jene ist das Kuscheln besonders wichtig.
Erster Körperkontakt
„Man weiß nicht, was die Babys neun Monate im Bauch der Mutter erlebt haben. Der Körperkontakt und die Atmung beruhigen sie sehr“, erzählt die ehemalige Krankenhausseelsorgerin. Für die Winzlinge wird ein Tagebuch geführt, in dem Fotos und kleine Einträge die ersten Wochen festhalten. Ein Andenken, das die Kleinen mitnehmen dürfen, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Derzeit gibt es zehn ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die bei Bedarf angerufen werden. Sie kommen aus verschiedenen Berufen. Nur eines ist ihnen gemeinsam: Sie schenken Babys ihre ersten Glücksmomente.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.