Babybesuchsdienst: Momente voller Geborgenheit

Erster Körperkontakt

„Man weiß nicht, was die Babys neun Monate im Bauch der Mutter erlebt haben. Der Körperkontakt und die Atmung beruhigen sie sehr“, erzählt die ehemalige Krankenhausseelsorgerin. Für die Winzlinge wird ein Tagebuch geführt, in dem Fotos und kleine Einträge die ersten Wochen festhalten. Ein Andenken, das die Kleinen mitnehmen dürfen, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Derzeit gibt es zehn ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die bei Bedarf angerufen werden. Sie kommen aus verschiedenen Berufen. Nur eines ist ihnen gemeinsam: Sie schenken Babys ihre ersten Glücksmomente.