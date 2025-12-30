Vorteilswelt
KUSCHELN IST WICHTIG

Babybesuchsdienst: Momente voller Geborgenheit

Ombudsfrau
30.12.2025 06:00
Martina Stadlbauer engagiert sich ehrenamtlich für Babys.
Martina Stadlbauer engagiert sich ehrenamtlich für Babys.(Bild: St. Josef Krankenhaus)

Wenn Neugeborene ohne ihre Eltern auskommen müssen, dann springen ehrenamtliche Kuschlerinnen ein. Sie sorgen für erste Wärme und Geborgenheit. Viele dieser Babys kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen.

„Wir werden eingesetzt, wenn die Familie für das Bonding mit dem Baby ausfällt“, erklärt Martina Stadlbauer, die ehrenamtlich für den Babybesuchsdienst im Wiener St. Josef Krankenhaus arbeitet. „Häufig sind es Kinder, die in schwierige soziale Verhältnisse hineingeboren werden.“ Besonders herausfordernd sind für sie Kinder, die während der Schwangerschaft Drogen oder Alkohol ausgesetzt waren und auf eine Pflegefamilie warten. Für jene ist das Kuscheln besonders wichtig.

Erster Körperkontakt
„Man weiß nicht, was die Babys neun Monate im Bauch der Mutter erlebt haben. Der Körperkontakt und die Atmung beruhigen sie sehr“, erzählt die ehemalige Krankenhausseelsorgerin. Für die Winzlinge wird ein Tagebuch geführt, in dem Fotos und kleine Einträge die ersten Wochen festhalten. Ein Andenken, das die Kleinen mitnehmen dürfen, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Derzeit gibt es zehn ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die bei Bedarf angerufen werden. Sie kommen aus verschiedenen Berufen. Nur eines ist ihnen gemeinsam: Sie schenken Babys ihre ersten Glücksmomente.

Ombudsfrau
