Joshua nach schwerem Unfall aus Spital entlassen

Reifen geplatzt

Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufwuchs, war von der Wirtschaftsmetropole Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in Sagamu. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte.