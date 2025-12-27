Energiehilfefonds der EVN hilft auch weiterhin

Mit dem Einkommen gibt es kein Auskommen mehr. Noch immer sind die Energiekosten unter den Top 3 Themen, mit denen sich jährlich Tausende Menschen an die Sozialberatungsstellen der Caritas wenden. Die andauernde Ausnahmesituation erfordere außergewöhnliche Hilfsaktionen, bekennt die EVN. Sie hat daher bereits 2022 den Energiehilfe Fonds eingerichtet, der bisher mit 7 Millionen Euro dotiert wurde. Auch heuer ist eine Unterstützung in Höhe von 500.000 Euro möglich.