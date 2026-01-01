Tour de Ski: Benjamin Moser zeigt erneut groß auf
Nächstes Topergebnis
Benjamin Moser hat bei der Tour de Ski erneut groß aufgezeigt: Beim 20-km-Verfolgungsbewerb im klassischen Stil am Donnerstag landete der Österreicher in Toblach sensationell auf dem achten Rang!
Den Sieg schnappte sich der norwegische Superstar Johannes Hösflot Kläbo, sein zweitplatzierter Landsmann Mattis Stenshagen lag bereits 51,1 Sekunden zurück.
Somit geht Kläbo als großer Favorit in die beiden abschließenden Tour-de-Ski-Bewerbe.
