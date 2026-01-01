Vorteilswelt
Tour de Ski: Benjamin Moser zeigt erneut groß auf

Ski Nordisch
01.01.2026 11:21
Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Benjamin Moser hat bei der Tour de Ski erneut groß aufgezeigt: Beim 20-km-Verfolgungsbewerb im klassischen Stil am Donnerstag landete der Österreicher in Toblach sensationell auf dem achten Rang!

Den Sieg schnappte sich der norwegische Superstar Johannes Hösflot Kläbo, sein zweitplatzierter Landsmann Mattis Stenshagen lag bereits 51,1 Sekunden zurück.

Benjamin Moser
Langlauf-Weltcup
Podestplatz-Premiere für ÖSV-Ass Benjamin Moser!
31.12.2025

Somit geht Kläbo als großer Favorit in die beiden abschließenden Tour-de-Ski-Bewerbe. 

