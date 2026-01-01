Vorteilswelt
Hat Pfand Ihr Einkaufsverhalten verändert?

Forum
01.01.2026 13:20
Flaschenpfand hat unserem konsum verändert.
Flaschenpfand hat unserem konsum verändert.(Bild: Johanna Birbaumer)

Vor einem Jahr wurde das Pfandsystem auch hier in Österreich eingeführt. Die Preise wurden um eine Pfandgebühr erhöht, welchen man durch das Retournieren der Flaschen im Supermarkt zurückbekommen kann. Unsere Frage des Tages vom 1. Jänner lautet: Hat Pfand Ihr Einkaufsverhalten verändert?

Sammeln Sie Pfandflaschen zu Hause? Wie hat das neue Pfandsystem Ihr Kaufverhalten beeinflusst? Wurde das Leben dadurch umständlicher? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

