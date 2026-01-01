Papst Leo XIV.: Gott lädt zu „Epoche des Friedens“

Ohne Sehnsucht nach dem Guten habe es keinen Sinn, „die Seiten des Kalenders umzublättern und unsere Terminkalender zu füllen“, erklärte der Pontifex. Und er betonte: „An diesem Tag beten wir alle gemeinsam für den Frieden: zuerst zwischen den Nationen, die von Konflikten und Not blutig gezeichnet sind, aber auch in unseren Häusern, in den Familien, die durch Gewalt und Leid verletzt wurden.“