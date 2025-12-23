„In der Pension bin ich nun auf Hilfe angewiesen“

30 Jahre lang hat die Wienerin Milanka J. bei einer Firma Autos und Büros geputzt. Jetzt in der Pension reicht das Geld zum Leben aber nicht. Die letzte Energiekostenrechnung hätte sie fast verzweifeln lassen.
Neben ihrer Arbeit hat die gebürtige Serbin Deutsch gelernt und sich um ihre Familie gekümmert. Zuerst um die Kinder, dann um ihren pflegebedürftigen Ehemann. Nach dem Konkurs des Arbeitgebers war der Job weg und der Körper kaputt: „Ich hatte schon vier Bandscheibenvorfälle und kann mir zu meiner kleinen Pension einfach nichts mehr dazuverdienen. Das schaffe ich körperlich nicht mehr“, erzählt die sparsame 65-Jährige.
Trotz kleiner Wohnung hohe Kosten
Seit ihr Mann vor elf Jahren gestorben ist, lebt die Mindestpensionistin allein. Den Umzug in eine kleinere Wohnung hat sie nie bereut. Wenn nur die Energiekostenkrise nicht wäre. Finanziell ist es schon lange knapp. Frau J. kommt deshalb regelmäßig in eine Le+O Lebensmittelausgabe der Caritas. Nach zusätzlicher Unterstützung zu fragen, hat sich die Pensionistin lange nicht getraut: „Ich habe mich einfach so geschämt.“
Die letzte Energiekosten-Abrechnung hätte sie fast verzweifeln lassen. Obwohl sie im Winter nur Wohnzimmer und Bad sparsam beheizt, kam eine Nachzahlung von mehreren hundert Euro. Eine Summe, die sie nicht bezahlen konnte.
Aus Mitteln unserer Hilfsaktion konnte der Betrag übernommen werden. „Wenn man eine kleine Pension hat, zählt jeder Euro. Die Unterstützung hilft mir sehr“, freut sich die zweifache Urgroßmutter.