„In der Pension bin ich nun auf Hilfe angewiesen“

Trotz kleiner Wohnung hohe Kosten

Seit ihr Mann vor elf Jahren gestorben ist, lebt die Mindestpensionistin allein. Den Umzug in eine kleinere Wohnung hat sie nie bereut. Wenn nur die Energiekostenkrise nicht wäre. Finanziell ist es schon lange knapp. Frau J. kommt deshalb regelmäßig in eine Le+O Lebensmittelausgabe der Caritas. Nach zusätzlicher Unterstützung zu fragen, hat sich die Pensionistin lange nicht getraut: „Ich habe mich einfach so geschämt.“