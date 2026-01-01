Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gehört sich nicht!“

Schwere Vorwürfe gegen ÖSV: Auch Deutscher genervt

Ski Nordisch
01.01.2026 12:51
Karl Geiger
Karl Geiger(Bild: AP/Matthias Schrader)

Mit deutlichen Worten hat Deutschlands Skispringer Karl Geiger auf die jüngsten Betrugsvorwürfe von norwegischen Medien gegen den ÖSV bei der Vierschanzentournee reagiert. „Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man selbst betrogen hat und das dann anderen unterstellt. Das ist nicht unbedingt die beste menschliche Art. Das gehört sich einfach nicht“, betont Geiger genervt.

0 Kommentare

Norwegische Medien hatten zuvor an der Legalität der Bindung von ÖSV-Routinier Manuel Fettner gezweifelt, der Weltverband klärte in einem Statement auf. „Die Bindung ist seit etwa zehn Jahren in Nutzung und wurde genehmigt“, hieß es.

Manuel Fettner
Manuel Fettner(Bild: GEPA)

Neben Geiger hält auch Deutschlands Top-Athlet Philipp Raimund nichts von den Anschuldigungen. „Das sind die ganzen Mind Games, die während der Tournee gespielt werden. Ich persönlich denke, da ist nichts dahinter. Ich persönlich habe das schon abgehakt – ich will jetzt nicht sagen im Klo runtergespült, aber abgehakt“, so Raimund.

Lesen Sie auch:
Manuel Fettner
Wirbel bei der Tournee
„Traurig!“ ÖSV-Adler kontert nach üblen Vorwürfen
01.01.2026
Tournee-TICKER
LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?
01.01.2026
Vierschanzentournee
Prevc verhindert ÖSV-Doppelsieg in Garmisch-Quali!
31.12.2025

ÖSV begrüßt härtere Linie
Fast genau zehn Monate nach dem norwegischen Skandal um manipulierte Anzüge bei der Heim-WM gibt es im Skisprung-Zirkus wieder ein von Medien aufgebauschtes Material-Drama. Die FIS fährt seit dem Skandal von Trondheim, als das norwegische Team seine Anzüge illegal modifiziert hatte, eine strengere Linie, die von österreichischer Seite begrüßt wird.

„Ich finde das gut. Es sind viele Kontrollen, es wird genauer hingeschaut. Das hat sich jede Nation gewünscht“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Nordisch
„Gehört sich nicht!“
Schwere Vorwürfe gegen ÖSV: Auch Deutscher genervt
Tournee-TICKER
LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?
Nächstes Topergebnis
Tour de Ski: Benjamin Moser zeigt erneut groß auf
Zweite Sohle im Socken
Nach Disqualifikation: Norwegen reicht Attest nach
Schreck in Garmisch
Wilder Sturz bei Tournee: Jetzt droht Olympia-Aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine