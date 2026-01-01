Schwere Vorwürfe gegen ÖSV: Auch Deutscher genervt

Mit deutlichen Worten hat Deutschlands Skispringer Karl Geiger auf die jüngsten Betrugsvorwürfe von norwegischen Medien gegen den ÖSV bei der Vierschanzentournee reagiert. „Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man selbst betrogen hat und das dann anderen unterstellt. Das ist nicht unbedingt die beste menschliche Art. Das gehört sich einfach nicht“, betont Geiger genervt.
Norwegische Medien hatten zuvor an der Legalität der Bindung von ÖSV-Routinier Manuel Fettner gezweifelt, der Weltverband klärte in einem Statement auf. „Die Bindung ist seit etwa zehn Jahren in Nutzung und wurde genehmigt“, hieß es.
Neben Geiger hält auch Deutschlands Top-Athlet Philipp Raimund nichts von den Anschuldigungen. „Das sind die ganzen Mind Games, die während der Tournee gespielt werden. Ich persönlich denke, da ist nichts dahinter. Ich persönlich habe das schon abgehakt – ich will jetzt nicht sagen im Klo runtergespült, aber abgehakt“, so Raimund.
ÖSV begrüßt härtere Linie
Fast genau zehn Monate nach dem norwegischen Skandal um manipulierte Anzüge bei der Heim-WM gibt es im Skisprung-Zirkus wieder ein von Medien aufgebauschtes Material-Drama. Die FIS fährt seit dem Skandal von Trondheim, als das norwegische Team seine Anzüge illegal modifiziert hatte, eine strengere Linie, die von österreichischer Seite begrüßt wird.
„Ich finde das gut. Es sind viele Kontrollen, es wird genauer hingeschaut. Das hat sich jede Nation gewünscht“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.
