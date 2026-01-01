Vorteilswelt
Frieden und eine Katze

Die ehrlichen Wünsche unserer Kinder für 2026

Österreich
01.01.2026 12:00
Und die „Krone“ hat nicht nur Prominente und Politiker nach ihren Wünschen für das neue Jahr ...
Und die „Krone“ hat nicht nur Prominente und Politiker nach ihren Wünschen für das neue Jahr gefragt, sondern auch ihre jüngsten Leser aus allen Bundesländern.(Bild: Krone KREATIV/zVg. (3), Reinhard Judt, Molnar Attila, mathis.studio, Jürgen Fuchs, Julia Darnhofer, Holitzky Roland, stock.adobe.com)

Die „Krone“ hat auch ihre jüngsten Leser aus allen Bundesländern nach Vorsätzen befragt: Der Wunsch nach Frieden auf der Welt und Gesundheit für die Familie steht weiterhin ganz oben auf dem „Zettel“ für 2026

0 Kommentare

Abnehmen, mehr Sport machen oder endlich mit lästigen Angewohnheiten aufhören – die klassischen Vorsätze von vielen Erwachsenen in Österreich wohl auch heuer zum Jahreswechsel. Doch welche Wünsche und Hoffnungen haben unsere Kinder? Was wollen sie für 2026 besser oder anders machen? „Krone“-Reporter haben sich in allen neun Bundesländern auf den Weg gemacht und Kinder und Jugendliche befragt.

Lange Ferien, Sonne – und Eis
Eines gleich vorweg: Der Wunsch nach Frieden auf der Welt und Gesundheit für die Familie steht weiter ganz oben auf der Prioritätenliste. So hofft etwa der zehnjährige Paris aus Linz (OÖ), dass endlich alle Kriege beendet werden, während sich viele Kinder – wie Lina (6) aus Vorarlberg oder Jonas (9) aus Kärnten – wünschen, dass alle gesund bleiben.

Aber es gibt auch diese typischen Wünsche, die eben nur Kinder haben können. So träumen die achtjährigen Zwillinge Luis und Paul aus Tirol von immer Sonnenschein und extra-langen Ferien, während sich Tia aus Eisenstadt eine dicke Eisdecke am Neusiedler See zum Eislaufen wünscht.

Ich wünsche mir zuallererst eine dicke Eisdecke am Neusiedler See zum Eislaufen, weiters viel Schnee zum Rodeln. Aber auch mehr Beachtung sowie Spenden und Unterstützung für die Schmetterlingskinder. Einen schönen Schulstart in die 1. Klasse hätte ich aber auch gern.

Tia (6)

Eisenstadt, Burgenland

Bild: Reinhard Judt

Für das kommende Jahr wünsche ich mir viel Glück und Freude. Ich möchte in der Schule wieder gute Noten schreiben und vielleicht ein bisserl braver werden. Gesund will ich auch bleiben, vor allem auch meine Familie, und mit Freunden spannende Abenteuer erleben.

Jonas (9)

Kraig, Kärnten

Bild: Jasmin Pfingstl

Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass alle meine Voltigier-Turniere gut verlaufen, alle trainierten Übungen klappen und ich ganz bald den Rückwärtsflick auch alleine schaffe. Gesundheit für meine Familie, meine Freundinnen und alle Tiere wäre natürlich auch ganz toll.

Lina-Diana (8)

Kalsdorf, Steiermark

Bild: Jürgen Fuchs

Ich wünsche mir für 2026 vor allem mehr Stabilität und eine Zukunft, die trotz vieler Krisen wie Krieg, wirtschaftlicher Unsicherheit und Klimawandel planbar bleibt.

Sebastian

Zöbing, Niederösterreich

Bild: Attila Molnar

Mein größter Wunsch ist, dass endlich alle Kriege beendet werden. Für mich persönlich und meine Familie wünsche ich mir nächstes Jahr eigentlich nur Glück und Gesundheit.

Paris (10)

Linz, Oberösterreich

Bild: Kerschbaummayr Werner

Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass wirklich alle in meiner Familie gesund bleiben, und vielleicht auch ein Haustier. Am liebsten einen Hund, das wär wirklich fein.

Lina (6)

Dornbirn, Vorarlberg

Bild: Mathis Fotografie

Ich will im neuen Jahr gemeinsam mit meinem Opa Gitarre spielen anfangen und möchte sehr gerne mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester ans Meer auf Urlaub fahren.

Johanna (6)

Tamsweg, Salzburg

Bild: Roland Holitzky

Es soll endlich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herrschen, damit Mama und Papa sich alles gut auf- und einteilen können. Am liebsten hätte ich aber auch gern eine Katze.

Emilia (11)

Innere Stadt, Wien

Bild: privat

Wir haben für das neue Jahr eigentlich nur zwei Wünsche: immer Sonnenschein – damit man draußen spielen und sogar im Winter Eis essen kann – und längere Ferien.

Luis & Paul (8)

Absam, Tirol

Bild: Julia Darnhofer

Wir wünschen unseren jüngsten Lesern hier und im ganzen Land, dass sich ihre Neujahrsvorsätze umsetzen lassen – und ihre Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen.

