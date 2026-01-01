Die ehrlichen Wünsche unserer Kinder für 2026

Lange Ferien, Sonne – und Eis

Eines gleich vorweg: Der Wunsch nach Frieden auf der Welt und Gesundheit für die Familie steht weiter ganz oben auf der Prioritätenliste. So hofft etwa der zehnjährige Paris aus Linz (OÖ), dass endlich alle Kriege beendet werden, während sich viele Kinder – wie Lina (6) aus Vorarlberg oder Jonas (9) aus Kärnten – wünschen, dass alle gesund bleiben.