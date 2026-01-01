Trump verbreitet überraschend scharfe Putin-Kritik

Weitere Verhandlungen geplant

Am Mittwoch berieten die Vereinigten Staaten mit europäischen Verbündeten und der Ukraine erneut über eine Beendigung des Kriegs. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von einem „fruchtbaren Gespräch“. Im neuen Jahr sind bereits weitere Verhandlungen für ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs geplant: Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge ist ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der „Koalition der Willigen“ am 3. Jänner in der Ukraine geplant. Am 6. Jänner solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. Als „Koalition der Willigen“ verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.