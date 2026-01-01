„Flucht“ aus Dortmund: BVB-Kicker kurz vor Wechsel

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Pascal Groß plant offenbar die „Flucht“ aus Dortmund, der 34-jährige Mittelfeldspieler steht kurz vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion.
Das kommt überraschend! Nach eineinhalb bei Borussia Dortmund neigt sich das BVB-Kapitel für Pascal Groß schon wieder dem Ende zu. Der Deutsche einigte sich mit Brighton & Hove Albion auf einen Vertrag.
Während Transfer-Experte Fabrizio Romano von einer Ablösesumme unter zwei Millionen Euro spricht, berichtet Sky, dass der Deal den Dortmundern eine Ablösesumme in Höhe von bis zu drei Millionen Euro einbringt. 2024 hatte der BVB rund sieben Millionen Euro Ablöse für Groß an Brighton überwiesen.
Nur Reservist in Dortmund
Bei den Schwarz-Gelben zählt Groß nicht zum Stammpersonal von Trainer Niko Kovac. Im Mittelfeld erhielten zuletzt andere Akteure – unter anderem auch ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer – den Vorzug. In dieser Bundesligasaison stand er nur noch siebenmal in der Startelf, in der Champions League überhaupt nicht.
Sein letztes Länderspiel hatte der 16-fache Nationalspieler im September bestritten. Innerhalb der nächsten zwei Tage soll Groß den Medizincheck in England absolvieren.
