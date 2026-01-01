„Flucht“ aus Dortmund: BVB-Kicker kurz vor Wechsel

Nur Reservist in Dortmund

Bei den Schwarz-Gelben zählt Groß nicht zum Stammpersonal von Trainer Niko Kovac. Im Mittelfeld erhielten zuletzt andere Akteure – unter anderem auch ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer – den Vorzug. In dieser Bundesligasaison stand er nur noch siebenmal in der Startelf, in der Champions League überhaupt nicht.