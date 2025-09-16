Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paket geschnürt

Grün statt Grau: Städte kühlen und Wasser sparen

Niederösterreich
16.09.2025 17:00
Mehr Grün in heimischen Städten ist das Ziel.
Mehr Grün in heimischen Städten ist das Ziel.(Bild: Leserreporter null)

Pflanzen auf Dächern und Fassaden, Rasensteine auf Parkplätzen: Land Niederösterreich unterstützt Maßnahmen zur ökologischen Neugestaltung 

0 Kommentare

Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – und wenn nicht mehr heuer, dann nächstes Jahr. „Gerade an Hitzetagen merkt man, dass begrünte Straßenzüge und schattige Plätze wichtig sind“, betont Umweltlandesrat Stephan Pernkopf. Daher ist sein Ziel, mehr Grün in graue Städte zu bringen. Voraussetzungen dafür wurden bereits geschaffen. So können Gemeinden in Bebauungsbestimmungen die Bepflanzung von Dachflächen oder die Verwendung von Rasengittersteinen auf Parkplätzen vorschreiben.

Förderung für Schwammstadtprinzip
Doch geht es nicht nur um Schatten und Abkühlung, sondern auch um sparsamen Umgang mit Wasser. „Wir unterstützen daher auch Maßnahmen nach dem Schwammstadtprinzip“, erklärt Pernkopf. Dabei wird im Untergrund eines Platzes oder Straßenzuges Raum für Wurzeln geschaffen, zudem wird das Regenwasser aufgefangen und kontinuierlich an die Pflanzen abgegeben. Fazit: Bäume wachsen in solchen Bereichen schneller und spenden Schatten. So wird auch der Kanal entlastet und Wasser gespart.

Stadtchefin Karin Baier mit Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (M.) beim Lokalaugenschein auf dem ...
Stadtchefin Karin Baier mit Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (M.) beim Lokalaugenschein auf dem Schwechater Hauptplatz.(Bild: NLK Khittl)

Schwechat plant Umbau
Beispiele dafür all diese Maßnahmen, die vom Land mit dem Bodenbonus gefördert werden, gibt es bereits etwa in Amstetten, Tulln, Lanzenkirchen, Horn und Laxenburg. Und auch in Schwechat nimmt man die Neugestaltung des Hauptplatzes in Angriff. „Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Klimaschutz sollen miteinander verbunden werden“, sagt Stadtchefin Karin Baier. Ersten Pläne will man schon demnächst präsentieren.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf