Grün statt Grau: Städte kühlen und Wasser sparen

Förderung für Schwammstadtprinzip

Doch geht es nicht nur um Schatten und Abkühlung, sondern auch um sparsamen Umgang mit Wasser. „Wir unterstützen daher auch Maßnahmen nach dem Schwammstadtprinzip“, erklärt Pernkopf. Dabei wird im Untergrund eines Platzes oder Straßenzuges Raum für Wurzeln geschaffen, zudem wird das Regenwasser aufgefangen und kontinuierlich an die Pflanzen abgegeben. Fazit: Bäume wachsen in solchen Bereichen schneller und spenden Schatten. So wird auch der Kanal entlastet und Wasser gespart.