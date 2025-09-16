Grün statt Grau: Städte kühlen und Wasser sparen

Pflanzen auf Dächern und Fassaden, Rasensteine auf Parkplätzen: Land Niederösterreich unterstützt Maßnahmen zur ökologischen Neugestaltung
Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – und wenn nicht mehr heuer, dann nächstes Jahr. „Gerade an Hitzetagen merkt man, dass begrünte Straßenzüge und schattige Plätze wichtig sind“, betont Umweltlandesrat Stephan Pernkopf. Daher ist sein Ziel, mehr Grün in graue Städte zu bringen. Voraussetzungen dafür wurden bereits geschaffen. So können Gemeinden in Bebauungsbestimmungen die Bepflanzung von Dachflächen oder die Verwendung von Rasengittersteinen auf Parkplätzen vorschreiben.
Förderung für Schwammstadtprinzip
Doch geht es nicht nur um Schatten und Abkühlung, sondern auch um sparsamen Umgang mit Wasser. „Wir unterstützen daher auch Maßnahmen nach dem Schwammstadtprinzip“, erklärt Pernkopf. Dabei wird im Untergrund eines Platzes oder Straßenzuges Raum für Wurzeln geschaffen, zudem wird das Regenwasser aufgefangen und kontinuierlich an die Pflanzen abgegeben. Fazit: Bäume wachsen in solchen Bereichen schneller und spenden Schatten. So wird auch der Kanal entlastet und Wasser gespart.
Schwechat plant Umbau
Beispiele dafür all diese Maßnahmen, die vom Land mit dem Bodenbonus gefördert werden, gibt es bereits etwa in Amstetten, Tulln, Lanzenkirchen, Horn und Laxenburg. Und auch in Schwechat nimmt man die Neugestaltung des Hauptplatzes in Angriff. „Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Klimaschutz sollen miteinander verbunden werden“, sagt Stadtchefin Karin Baier. Ersten Pläne will man schon demnächst präsentieren.
