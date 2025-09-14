Öko-Minister Totschnig will zu Klimagipfel jetten

„Wichtig, dabei zu sein!“

„Der UN-Klimagipfel ist eine der wichtigsten internationalen Konferenzen. Jene Umweltziele, die bei der COP in Südamerika beschlossen werden, gelten dann auch für uns. Daher ist es wichtig, dass wir dort dabei sind und uns bei den Verhandlungen einbringen“, rechtfertigt der ÖVP-Minister sein Öko-Jetsetting.