Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz der Kritik

Öko-Minister Totschnig will zu Klimagipfel jetten

Innenpolitik
14.09.2025 19:54
Norbert Totschnig muss die Umwelt im Auge haben.
Norbert Totschnig muss die Umwelt im Auge haben.(Bild: Rene Hemerka)

Die Regierung auf Reisen. Die vielen Flugmeilen der Minister sorgten zuletzt bekanntlich für Aufruhr. Inmitten die Diskussionen platzt jetzt auch noch die Nachricht, dass Österreichs Öko-Minister Norbert Totschnig (per Business-Class) zu dem so umstrittenen Klimagipfel in Brasilien reisen will ...

0 Kommentare

Bundespräsident Alexander Van der Bellen boykottiert – wie berichtet – aus gutem ökologischen Grund den jetzt schon heftig umstrittenen Weltklimagipfel in Belem! Umweltminister Norbert Totschnig ist aber fest entschlossen – und trotz aller aktueller Kritik an den Millionen-Flugkosten der Regierung –, im November ins ferne Brasilien zu jetten.

Und zwar exakt dorthin, wo für die zehntausenden Konferenzteilnehmer eine vierspurige Autobahn mitten durch den zuvor unberührten Amazonas-Regenwald gewalzt wurde. Was Totschnig angesichts des Langstreckenflugs verziehen sei: Er wird – so wie bei bisherigen Fernreisen (zuletzt Japan und China) – in der Business-Class Platz nehmen.

„Wichtig, dabei zu sein!“
„Der UN-Klimagipfel ist eine der wichtigsten internationalen Konferenzen. Jene Umweltziele, die bei der COP in Südamerika beschlossen werden, gelten dann auch für uns. Daher ist es wichtig, dass wir dort dabei sind und uns bei den Verhandlungen einbringen“, rechtfertigt der ÖVP-Minister sein Öko-Jetsetting.

Lesen Sie auch:
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nennt „Budgetdisziplin“ als Grund für seine Absage.
Sparzwang in Hofburg
Van der Bellen reist nicht zum Weltklimagipfel
03.08.2025
„Nur Zerstörung“
Extra Autobahn gebaut: Harte Kritik an Klimagipfel
04.08.2025
Für Zubringer-Highway
Für UNO-Klimagipfel wird Regenwald gerodet
15.03.2025

Totschnig hält auch fest, dass Österreich und einige andere Staaten bei der COP30-Präsidentschaft im Vorfeld schriftlich ihre Bedenken gegen den Austragungsort deponiert hatten. Auf die Reisekosten angesprochen: Bei der Gesamtplanung werde alles getan, diese so niedrig wie möglich zu halten. 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Innenpolitik
Trotz der Kritik
Öko-Minister Totschnig will zu Klimagipfel jetten
Stärkste Kraft ist CDU
AfD verdreifacht Ergebnis bei Kommunalwahlen
Ein historisches Tief
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
Krone Plus Logo
„SAPAD 2025“
Russlands Manöver mit gefährlicher Geschichte
Kasperl der Woche
Andreas Babler: Hier lehnt Ihre Pensionskürzung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf