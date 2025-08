Van der Bellen reist nicht zum Weltklimagipfel

Zum ersten Mal findet ein Weltklimagipfel im Gebiet des brasilianischen Regenwaldes statt. Konkret soll die UN-Klimakonferenz im November in Bélem, dem „Tor zum Amazonas“, über die Bühne gehen. Doch bereits jetzt gibt es massive Kritik an dem Tagungsort. Dieser sei sehr abgelegen. Zudem sorgen massiv erhöhte Preise für die Unterkünfte für große Aufregung. Es gibt bereits Absagen von internationalen Delegationen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen will fernbleiben.