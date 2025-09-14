Darum hob Meinl-Reisinger in der Business-Class ab

„Keine andere Möglichkeit“

Nur wenn die Econonmy-Class vollständig ausgebucht sei und es „keine andere Möglichkeit“ gebe, werde „ausnahmsweise auf Business-Class ausgewichen“, beteuert man im Außenministerium in einem Statement gegenüber der „Krone“. „So etwa auf dem Rückflug aus Israel im Juni, als aufgrund der angespannten Lage nach den iranischen Angriffen alle Economy-Plätze ausgebucht waren.“

Im letzten Quartal wurden drei von insgesamt 26 Flügen des Außenministeriums in der Business-Class gebucht – nach Skopje, Luxemburg und Tel Aviv, wie nun bestätigt wurde.