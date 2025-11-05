„Ich war kein Peitschenknaller, nur konsequent“

Seine Frau Liese führte er zu Olympia-Silber und Weltrekord im Fünfkampf, achtmal holte er mit seinem Klub Hypo NÖ die Champions League im Damen-Handball. Nun wurde Gunnar Prokop zum 85er von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Gläsernen Leopold geehrt. Der legendäre Leichtathletik- und Handball-Trainer stellte dabei eines klar.
Kein anderer hat den Handball-Sport in Österreich so geprägt wie er, achtmal holte er mit dem von ihm gegründeten Damen-Verein Hypo NÖ die Champions League. Dabei hatte seine eigene Sportleidenschaft mit Turnen, Klettern und Skifahren begonnen, führte er vor seinem Weg zum Handball als Trainer seine Frau Liese in Mexiko 1968 zu Olympia-Silber im Fünfkampf und 1969 zum Weltrekord. Zu seinem 85er wurde er nun von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Gläsernen Leopold geehrt – und einen Fahrradhelm gab’s von ihr obendrauf.
