Kreditkartenbetrug

Weltweite Razzia gegen Geldwäschenetzwerk

Web
05.11.2025 08:07
Im Rahmen der internationalen Aktion wurden mehrere Personen festgenommen.
In einer koordinierten Aktion auf drei Kontinenten sind Ermittler gegen mutmaßliche Betrugs- und Geldwäschenetzwerke vorgegangen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Kreditkartendaten von Geschädigten aus 193 Ländern genutzt zu haben, um mehr als 19 Millionen Abonnements über professionell betriebene Schein-Webseiten abzuschließen.

Zudem besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten zur Abwicklung von Zahlungen vier große deutsche Zahlungsdienstleister kompromittierten, wie das deutsche Bundeskriminalamt am Dienstagabend mitteilte. Der tatsächliche Schaden soll sich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag summieren.

Mehrere Personen festgenommen
An der internationalen Aktion am Dienstag waren die Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt beteiligt, wie es hieß. Es wurden demnach zahlreiche Objekte in Deutschland, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Spanien, den Vereinigten Staaten und Zypern durchsucht und mehrere Personen festgenommen.

Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Am Mittwoch soll es auf einer Pressekonferenz weitere Informationen geben – unter anderem vom Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, und der Vizepräsidentin des deutschen Bundeskriminalamts, Martina Link.

