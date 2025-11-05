Weltweite Razzia gegen Geldwäschenetzwerk

Mehrere Personen festgenommen

An der internationalen Aktion am Dienstag waren die Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt beteiligt, wie es hieß. Es wurden demnach zahlreiche Objekte in Deutschland, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Spanien, den Vereinigten Staaten und Zypern durchsucht und mehrere Personen festgenommen.