Anschlag auf beliebtes Politiker-Lokal bei Rathaus

Politische Attacke?

Begründet wurde der Protest mit einem angeblich geplanten Treffen der rechtsextremen „Identitären“ und ihres Projekts „Aktion 451“. In dem Posting heißt es: „Kommt am 06.11. zur antifaschistischen Kundgebung in die Lichtenfelsgasse! Lasst uns gemeinsam das Treffen der ‘Identitären‘ zum Desaster machen!“ Namentlich erwähnt wird auch Gastronom Heinz Pollischansky, dem die Gruppe vorwirft, seine Lokale seien „beliebte Treffpunkte von Neonazis und der FPÖ“. Neben dem Vino werden die Restaurants Centimeter, die Prater Alm und die ehemalige Stiegl Ambulanz im Alten AKH genannt.