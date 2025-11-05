Anschlag auf beliebtes Politiker-Lokal bei Rathaus

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Weinbar Vino in der Wiener Innenstadt schwer beschädigt. Pikant: Im Netz kursierte kurz zuvor ein Aufruf einer antifaschistischen Gruppe zum Protest an genau diesem Ort.
Mit Farbe beschmierte Wände, Einrichtungsgegenstände und Möbel: Am Mittwochmorgen bot sich den Mitarbeitern der Weinbar Vino in der Lichtenfelsgasse 3 gegenüber dem Wiener Rathaus ein verstörendes Bild. Unbekannte hatten in der Nacht das Lokal verwüstet.
Brisant: Nur Stunden vor der Tat war auf Instagram ein Aufruf der Gruppe „gfoa_w – Gruppe für organisierten Antifaschismus Wien“ veröffentlicht worden. Unter dem Schlagwort „Nazi-Lokale aus der Deckung holen“ rief die Gruppierung zu einer Kundgebung vor dem Vino auf – für diesen Donnerstag.
Politische Attacke?
Begründet wurde der Protest mit einem angeblich geplanten Treffen der rechtsextremen „Identitären“ und ihres Projekts „Aktion 451“. In dem Posting heißt es: „Kommt am 06.11. zur antifaschistischen Kundgebung in die Lichtenfelsgasse! Lasst uns gemeinsam das Treffen der ‘Identitären‘ zum Desaster machen!“ Namentlich erwähnt wird auch Gastronom Heinz Pollischansky, dem die Gruppe vorwirft, seine Lokale seien „beliebte Treffpunkte von Neonazis und der FPÖ“. Neben dem Vino werden die Restaurants Centimeter, die Prater Alm und die ehemalige Stiegl Ambulanz im Alten AKH genannt.
Mit schlechten Bewertungen nerven
Darüber hinaus ruft der Beitrag dazu auf, Pollischansky „zu nerven“ – etwa durch schlechte Online-Bewertungen, E-Mail-Aktionen oder das Reservieren von Tischen. Der Post erreichte binnen Stunden über tausend Likes und dutzende Kommentare. Ob es sich bei der nächtlichen Verwüstung tatsächlich um eine politische Tat handelt, ist offen. Der Zeitpunkt lässt jedoch Fragen aufkommen.
Anfrage bei Polizei
Wer tatsächlich hinter dem Anschlag steckt, ist aktuell noch nicht klar. Auch, ob es für die anderen Einrichtungen spezielle Sicherheitsmaßnahmen gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Die „Krone“ hat bei der Polizei bereits angefragt.
