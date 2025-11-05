Darum hat kein einziger Spieler einen Fixplatz

„Krone“: Herr Bader, was erwarten Sie sich vom Deutschland-Cup ab Donnerstag in Landshut?

Roger Bader: Wir haben 64 Prozent des WM-Teams an Bord, treffen mit Lettland, Slowakei und Deutschland auf Nationen, die alle in den Top 10 der Weltrangliste und auch bei Olympia vertreten sind. Beides sind wir nicht – aber wir wollen mittelfristig dort hin. Darum sind solche Spiele für uns sehr wertvoll – denn sie machen uns besser!