EH-Teamchef Bader:

Darum hat kein einziger Spieler einen Fixplatz

Eishockey
05.11.2025 12:30
Österreichs Eishockey-Nationalteam ist ab Donnerstag beim Deutschland-Cup im Einsatz.
Österreichs Eishockey-Nationalteam ist ab Donnerstag beim Deutschland-Cup im Einsatz.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Österreichs Eishockey-Nationalteam gastiert von Donnerstag bis Sonntag beim Deutschland-Cup. Wieso Lettland, die Slowakei und der Gastgeber in Landshut echte Gradmesser sind, welche Bedeutung die Auszeichnung als „Mannschaft des Jahres“ hat und was er sich langfristig für das heimische Eishockey wünscht, verrät Teamchef Roger Bader im Interview.

„Krone“: Herr Bader, was erwarten Sie sich vom Deutschland-Cup ab Donnerstag in Landshut?
Roger Bader: Wir haben 64 Prozent des WM-Teams an Bord, treffen mit Lettland, Slowakei und Deutschland auf Nationen, die alle in den Top 10 der Weltrangliste und auch bei Olympia vertreten sind. Beides sind wir nicht – aber wir wollen mittelfristig dort hin. Darum sind solche Spiele für uns sehr wertvoll – denn sie machen uns besser!

