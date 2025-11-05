Darum hat kein einziger Spieler einen Fixplatz

Österreichs Eishockey-Nationalteam gastiert von Donnerstag bis Sonntag beim Deutschland-Cup. Wieso Lettland, die Slowakei und der Gastgeber in Landshut echte Gradmesser sind, welche Bedeutung die Auszeichnung als „Mannschaft des Jahres“ hat und was er sich langfristig für das heimische Eishockey wünscht, verrät Teamchef Roger Bader im Interview.
„Krone“: Herr Bader, was erwarten Sie sich vom Deutschland-Cup ab Donnerstag in Landshut?
Roger Bader: Wir haben 64 Prozent des WM-Teams an Bord, treffen mit Lettland, Slowakei und Deutschland auf Nationen, die alle in den Top 10 der Weltrangliste und auch bei Olympia vertreten sind. Beides sind wir nicht – aber wir wollen mittelfristig dort hin. Darum sind solche Spiele für uns sehr wertvoll – denn sie machen uns besser!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.