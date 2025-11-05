Dieser Kärntner Rettungspilot möchte ins Weltall

Den Sternen einmal ganz nah sein – ein Wunsch, den auch der Kärntner Rettungspilot Klaus Rainer hegt. Daher entschloss sich der 59-Jährige auch zu einer Ausbildung als Astronaut. In der „Krone“ schildert der gebürtige Klagenfurter seine Erlebnisse während der Ausbildung.