Befragte lehnen Trumps Politik für Österreich ab

Ungefähr jede vierte Person (24 Prozent) hingegen kann sich einen solchen politischen Kurs hierzulande vorstellen. Darunter sind vor allem Anhängerinnen und Anhänger der FPÖ (49 Prozent). Diese begrüßen im Vergleich zu den anderen Befragten auch am ehesten einen engeren Kontakt österreichischer Parteien zur Republikanischen Partei (39 Prozent) unter Trump. Insgesamt lehnt das die Mehrheit (62 Prozent) aber ab. Das könnte damit zu tun haben, dass den Freiheitlichen am ehesten Gemeinsamkeiten mit der Politik Trumps nachgesagt werden (56 Prozent), den anderen Parlamentsparteien weniger.