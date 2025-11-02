Supermond und Sterne: So gelingt das perfekte Foto

Norbert Span aus Steinach am Brenner ist passionierter Sterngucker und Fotograf. Seit 40 Jahren lässt er in seinen Bildern den Nachthimmel über den Alpen in aller Pracht leuchten. Auch Supermonde wie jenen, der sich diese Woche (5.11.) angekündigt hat. Dieser steht besonders nah zur Erde und erscheint als größter Vollmond des Jahres. Aber auch Sternschnuppen, Kometen und Sternbilder hält das Jahr noch bereit. Der „Krone“ beantwortete Span Fragen zu wichtigen Fotoregeln und wie Nachtaufnahmen auch mit Handykamera gelingen: