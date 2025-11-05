Vorteilswelt
Jugendlicher als Opfer

Raub in Wien: Polizei jagt diese beiden Männer!

Wien
05.11.2025 13:02
Diese Männer stehen im Verdacht, einen Burschen Anfang August ausgeraubt zu haben. Die Polizei ...
Diese Männer stehen im Verdacht, einen Burschen Anfang August ausgeraubt zu haben. Die Polizei fahndet nach ihnen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Schockmoment für einen 17-jährigen Burschen Anfang August in Wien-Margareten. Gegen 22 Uhr verließ der Jugendliche die Schnellbahn-Station Matzleinsdorfer Platz, nichtsahnend, dass ihm zwei Männer bereits dicht auf den Fersen waren ...

In der Hollgasse schlugen die Täter laut Wiener Polizei schließlich zu: Sie drängten ihr Opfer in eine Seitengasse – dort soll einer der Männer ein Messer gezogen haben. Mit der Drohung, zuzustechen, forderten sie den verängstigten 17-Jährigen dazu auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Aus Angst vor einer Attacke übergab der Jugendliche sein Handy. Das Duo flüchtete daraufhin sofort.

Bursche kam mit Schrecken davon
Der völlig geschockte Bursche rannte in ein nahegelegenes Lokal und verständigte von dort die Polizei. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen konnten Fahndungsfotos der beiden mutmaßlichen Räuber gesichert werden.

Wer kennt diese beiden Männer?
Wer kennt diese beiden Männer?(Bild: LPD Wien)

Jetzt bittet die Wiener Polizei die Bevölkerung um Hinweise – auch anonym – werden beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter 01 / 31310 – 43800 entgegengenommen.

