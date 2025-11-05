Raub in Wien: Polizei jagt diese beiden Männer!

In der Hollgasse schlugen die Täter laut Wiener Polizei schließlich zu: Sie drängten ihr Opfer in eine Seitengasse – dort soll einer der Männer ein Messer gezogen haben. Mit der Drohung, zuzustechen, forderten sie den verängstigten 17-Jährigen dazu auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Aus Angst vor einer Attacke übergab der Jugendliche sein Handy. Das Duo flüchtete daraufhin sofort.