Böller-Explosion: Teile der Hand und Auge verloren

Der Unfall geschah in der Früh beim Matznerpark im Bezirk Penzing. Zeugen hörten gegen 8 Uhr einen lauten Knall und verständigten den Notruf. Kurz darauf entdeckten sie den Elfjährigen, der schwer verletzt beim dortigen Fußballplatz lag. Der Bub hatte zuvor den Böller offenbar entzündet, bei der darauffolgenden Explosion verlor das Kind Teile seiner Hand und ebenso ein Auge, wie die „Krone“ erfuhr.