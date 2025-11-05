Böller-Explosion: Teile der Hand und Auge verloren

Schrecklicher Unfall am Dienstag in Wien: Der Fund eines Böllers sollte für einen erst elf Jahre alten Buben furchtbare Folgen haben. Das Kind entzündete den Sprengkörper und zog sich verheerende Verletzungen zu.
Der Unfall geschah in der Früh beim Matznerpark im Bezirk Penzing. Zeugen hörten gegen 8 Uhr einen lauten Knall und verständigten den Notruf. Kurz darauf entdeckten sie den Elfjährigen, der schwer verletzt beim dortigen Fußballplatz lag. Der Bub hatte zuvor den Böller offenbar entzündet, bei der darauffolgenden Explosion verlor das Kind Teile seiner Hand und ebenso ein Auge, wie die „Krone“ erfuhr.
Der Elfjährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.
Böller mit verbotenem Blitzknallsatz?
Woher der Böller genau stammte, ist bis dato unklar. Gemutmaßt werden kann, dass es sich bei ihm um ein Überbleibsel aus der Halloween-Nacht handelt. Seitens der Polizei hieß es, der Böller könnte mit einem verbotenen Blitzknallsatz versehen gewesen sein.
Sie warnte in diesem Zusammenhang einmal mehr vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie der unsachgemäßen Verwendung von Pyrotechnik.
