Drama um Bub (11)

Böller-Explosion: Teile der Hand und Auge verloren

Wien
05.11.2025 12:15
Verheerende Verletzungen zog sich ein Elfjähriger in Wien zu.
Verheerende Verletzungen zog sich ein Elfjähriger in Wien zu.(Bild: P. Huber)

Schrecklicher Unfall am Dienstag in Wien: Der Fund eines Böllers sollte für einen erst elf Jahre alten Buben furchtbare Folgen haben. Das Kind entzündete den Sprengkörper und zog sich verheerende Verletzungen zu.

0 Kommentare

Der Unfall geschah in der Früh beim Matznerpark im Bezirk Penzing. Zeugen hörten gegen 8 Uhr einen lauten Knall und verständigten den Notruf. Kurz darauf entdeckten sie den Elfjährigen, der schwer verletzt beim dortigen Fußballplatz lag. Der Bub hatte zuvor den Böller offenbar entzündet, bei der darauffolgenden Explosion verlor das Kind Teile seiner Hand und ebenso ein Auge, wie die „Krone“ erfuhr.

Der Elfjährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. 

Böller mit verbotenem Blitzknallsatz?
Woher der Böller genau stammte, ist bis dato unklar. Gemutmaßt werden kann, dass es sich bei ihm um ein Überbleibsel aus der Halloween-Nacht handelt. Seitens der Polizei hieß es, der Böller könnte mit einem verbotenen Blitzknallsatz versehen gewesen sein. 

Polizei warnt:

  • Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen.
  • Besonders die verbotene und leichtsinnige Handhabung von meist aus dem Ausland besorgter Pyrotechnik ohne erforderlicher Qualitäts- und Zulassungskriterien birgt großes Gefahrenpotenzial.
  • Bei Verstößen gegen Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes drohen dem Verwender, neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen, zudem Verwaltungsstrafen bis zu EUR 3600 Euro. 

Sie warnte in diesem Zusammenhang einmal mehr vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie der unsachgemäßen Verwendung von Pyrotechnik.

