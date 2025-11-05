Rassistischer Angriff auf Comedian Tutty Tran

„Rassismus ist keine Meinung“

Nach dem ersten Schock habe er sich dazu entschieden, diesen Vorfall mit seinen Fans zu teilen, so Tran, der in Berlin aufgewachsen ist, weiter. Er sei nämlich davon überzeugt, dass Wegsehen nichts ändere. „Und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass.“ Und fügte hinzu: „Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil.“