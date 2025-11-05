Rassistischer Angriff auf Comedian Tutty Tran

Der deutsche Comedian Tutty Tran sorgt gerade mit einem Schock-Foto für Aufregung: Denn auf Instagram zeigt er sich mit blutunterlaufenem Auge und Pflaster auf der Schläfe. Wie er erklärt, ist er Opfer eines rassistischen Angriffs geworden.
Der Stand-up-Comedian mit vietnamesischen Wurzeln wurde laut eigenen Angaben am Wochenende auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen. Von der Attacke berichtete Tran jetzt auf Instagram.
„Das war purer Rassismus“
Passiert sei dies, „weil ich so aussehe, wie ich aussehe“, schilderte er. „Das war purer Rassismus.“ Auf dem Foto, das er zu seiner Nachricht veröffentlichte, ist er mit blutunterlaufenem Auge und Pflaster zu sehen.
Sehen Sie hier die Instagram-Nachricht von Comedian Tutty Tran:
Dabei wollte er die Situation deeskalieren, schrieb der 37-Jährige weiter: „Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen.“
„Rassismus ist keine Meinung“
Nach dem ersten Schock habe er sich dazu entschieden, diesen Vorfall mit seinen Fans zu teilen, so Tran, der in Berlin aufgewachsen ist, weiter. Er sei nämlich davon überzeugt, dass Wegsehen nichts ändere. „Und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass.“ Und fügte hinzu: „Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil.“
Unterkriegen lassen wolle er sich von dieser Attacke jedenfalls nicht, unterstrich Tran abschließend. „Ich stehe heute wieder auf der Bühne und mache weiter – mit Haltung, Humor und Herz.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.