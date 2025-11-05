Polizei sucht jetzt in TV-Sendung nach Zeugen

Wer hat etwas gesehen?

Die Behörden baten alle Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes aufgehalten hätten, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen. Der Zeugenaufruf erfolgt laut Polizei unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.