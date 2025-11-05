Mord an Fabian (8)
Polizei sucht jetzt in TV-Sendung nach Zeugen
Rund vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow im nordostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern geben Polizei und Staatsanwaltschaft nun neue Details preis.
Die Kriminalpolizei geht demnach davon aus, dass der Volksschüler bereits am Tag seines Verschwindens am 10. Oktober getötet und dann an dem späteren Auffindeort in Klein Upahl abgelegt worden ist. Dort wurde er am 14. Oktober entdeckt.
Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Betracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Besonders tragisch: Vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage sei der Leichnam anschließend angezündet worden.
Wer hat etwas gesehen?
Die Behörden baten alle Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes aufgehalten hätten, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen. Der Zeugenaufruf erfolgt laut Polizei unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.
Was ist passiert?
Fabian war am Freitag, den 10. Oktober, wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war Fabian weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause.
Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Buben ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst. Nach tagelanger Suche mit zahlreichen Einsatzkräften wurde er am 14. Oktober tot aufgefunden.
