Tierrettung: Pferd drohte, in Sumpf unterzugehen

Das Pferd wurde vom Tierarzt Dr. Pauritsch, der ebenfalls vor Ort war, sediert. Anschließend wurden Bandschlingen angelegt, um es mit der Kranwinde behutsam aus dem Schlamm zu heben. Nach der erfolgreichen Rettung des Pferdes half die Feuerwehr bei der weiteren Bergung des eingesunkenen Traktors. Eingesetzt waren die Feuerwehren Werndorf, Gössendorf und Feldkirchen sowie Polizei, Tierarzt und ein Kranfahrzeug eines örtlichen Unternehmens.