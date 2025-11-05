Party außer Kontrolle: Messerattacke und Stuhlwurf

Bei einer Feier in Wien-Meidling eskalierte in der Nacht auf Mittwoch ein Streit: Eine 39-jährige Frau soll einem 23-jährigen Mann zunächst mit dem Tod gedroht und dann mit einem Messer auf ihn losgegangen sein. Der Mann reagierte blitzschnell und warf einen Sessel in Richtung der Angreiferin.