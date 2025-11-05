Vorteilswelt
Bei Feier mit Freunden

Party außer Kontrolle: Messerattacke und Stuhlwurf

Wien
05.11.2025 12:33
Eine gemütliche Party mit Freunden drohte in der Nacht auf Mittwoch vollends zu eskalieren ...
Eine gemütliche Party mit Freunden drohte in der Nacht auf Mittwoch vollends zu eskalieren (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Bei einer Feier in Wien-Meidling eskalierte in der Nacht auf Mittwoch ein Streit: Eine 39-jährige Frau soll einem 23-jährigen Mann zunächst mit dem Tod gedroht und dann mit einem Messer auf ihn losgegangen sein. Der Mann reagierte blitzschnell und warf einen Sessel in Richtung der Angreiferin.

0 Kommentare

Aus einer gemütlichen Runde mit Freunden wurde in der Nacht auf Mittwoch eine gefährliche Eskalation. Eine 39-jährige Serbin soll um 2.30 Uhr laut den dort anwesenden Freunden einen 23-jährigen Mann mit dem Umbringen bedroht und mehrfach versucht haben, mit einem Küchenmesser auf ihn einzustechen.

Mann wirft Stuhl als Antwort
Der Mann reagierte sofort, griff nach einem Stuhl und warf ihn auf seine Angreiferin – die Frau verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und ließ das Messer fallen.

39-Jährige erhält Annäherungsverbot
Kurz darauf rückten Wiener Beamte an und nahmen die 39-Jährige vorläufig fest. Gegen sie gelten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie wegen gefährlicher Drohungen angezeigt, blieb aber auf freiem Fuß.

Kommentare

