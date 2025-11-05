„Verbrecher!“ Journalist droht Diaz nach Rot-Foul

Nach der brutalen Grätsche von Bayerns Luis Díaz im Champions-League-Kracher gegen PSG-Star Achraf Hakimi schlagen die Wellen hoch – bis hin zu wüsten Drohungen eines Journalisten.
Kurz vor der Pause grätschte Díaz den marokkanischen Nationalspieler Hakimi ab – ausgerechnet an dessen 27. Geburtstag. Der ehemalige Dortmund-Star blieb schreiend liegen, weinte am Boden und musste gestützt vom Feld geführt werden. Der Verdacht auf eine schwere Verletzung hat sich bislang noch nicht bestätigt. Hakimi verließ den Prinzenpark jedoch auf Krücken und mit einer Orthese am rechten Bein.
Für PSG und Marokko wäre das ein herber Rückschlag, denn Hakimi droht, den Afrika-Cup (21. Dezember 2023 bis 18. Januar 2024) im eigenen Land zu verpassen.
„Das ist für mich eine persönliche Angelegenheit“
Das brachte den in Paris lebenden Journalisten Said Amdaa (rund 10.000 Follower) offenbar auf die Palme. Noch während der Partie drohte er auf X: „Luis Díaz, wenn du Hakimi vor dem Afrika-Cup verletzt, werde ich dich bis zum Ende deiner Karriere unter Druck setzen. Das ist für mich eine persönliche Angelegenheit.“
Und weiter: „Der schlimmste Albtraum für Marokko... Achraf Hakimi muss verletzt vom Platz. Er kann nicht einmal auf eigenen Beinen in die Umkleidekabine gehen. Das ist eine Katastrophe.“
Und Amdaa geht Bayerns Rot-Sünder persönlich hart an: „Luis Diaz, du bist ein Verbrecher.“
Für Marokko ist der Afrika-Cup ein ganz besonderes Turnier. Das Land ist nach 1988 zum zweiten Mal Gastgeber. Hinzu kommt, dass Hakimi mit einem Marktwert von 80 Millionen Euro der mit Abstand bekannteste und wertvollste Star der marokkanischen Nationalmannschaft ist. Diese gilt als Titel-Favorit.
Trotzdem: Der Journalist hatte bei dieser Aktion wohl seine Emotionen nicht im Griff. Ob das noch ein Nachspiel haben wird, bleibt abzuwarten ...
