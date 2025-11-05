„Verbrecher!“ Journalist droht Diaz nach Rot-Foul

„Das ist für mich eine persönliche Angelegenheit“

Das brachte den in Paris lebenden Journalisten Said Amdaa (rund 10.000 Follower) offenbar auf die Palme. Noch während der Partie drohte er auf X: „Luis Díaz, wenn du Hakimi vor dem Afrika-Cup verletzt, werde ich dich bis zum Ende deiner Karriere unter Druck setzen. Das ist für mich eine persönliche Angelegenheit.“