Kim schimpft auf ChatGPT wegen verpatzter Tests

Kim Kardashian gibt dem Chatbot ChatGPT die Schuld für verpatzte Jus-Prüfungen. „Ich benutze es für juristische Ratschläge“, sagte die 45-Jährige zu Schauspielerin Teyana Taylor („One Battle After Another“) in einem Gespräch für das Magazin „Vanity Fair“ auf deren Frage, wie sie ChatGPT nutze.
Wenn sie die Antwort auf eine Frage wissen wolle, gebe sie diese an die KI weiter, berichtete Kardashian.
Die Antworten der KI seien jedoch „immer falsch“, erzählte der Reality-TV-Star. „Wegen ihm bin ich ständig durch Tests durchgefallen. Dann werde ich wütend, schreie es an und sage: Wegen dir bin ich durchgefallen! Warum hast du das gemacht?“ Kardashian hatte vergangenen Mai nach sechs Jahren Jusstudium ihren Abschluss gefeiert.
In der neuen Disney+-Serie „All‘s Fair“ spielt Kardashian eine Scheidungsanwältin. Showrunner Ryan Murphy holte sie neben Taylor und anderen bekannten Schauspielerinnen wie Glenn Close, Naomi Watts und Sarah Paulson vor die Kamera. Kardashian, die durch ihre eigene Reality-TV-Show Bekanntheit erlangt hatte, hatte zuvor schon einen Schauspiel-Job in der 12. Staffel der Serie „American Horror Story“.
