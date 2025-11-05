Cyberangriff kostet M&S die Hälfte des Gewinns

Nach der Cyberattacke im April musste der Konzern sieben Wochen lang Online-Bestellungen für Kleidung aussetzen. Zudem war die Verfügbarkeit von Lebensmitteln eingeschränkt. Konzernchef Stuart Machin äußerte sich aber zuversichtlich, bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2026 wieder auf Kurs zu sein.