Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs

Wohnbaukrise sorgte für weiteren Einbruch der Aufträge

Einbrüche bei den Aufträgen im Zuge der Coronakrise führte nicht dazu, dass ein Aufwärtstrend zu erkennen war, im Gegenteil: Die Rückgänge bei der Bautätigkeit sorgten für weitere negative Auswirkungen – immer weniger Häuslebauer benötigten immer weniger neue Küchen. In der Folge konnten die Schulen nicht mehr abgedeckt werden. Die Schuldnerin entschied sich dazu, die Eröffnung eines Konkursverfahrens zu beantragen.