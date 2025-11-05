Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Pleite

Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs

Vorarlberg
05.11.2025 12:20
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen.
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen.(Bild: Birbaumer Christof)

Auf Eigenantrag wurde am Mittwoch über das Vermögen der Markus Tschohl Küchen GmbH das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Nach Angaben des KSV1860 sind 15 Dienstnehmer von der Pleite betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt laut Schuldnerin rund 3,7 Millionen Euro.

0 Kommentare

Grund für die millionenschwere Pleite ist die Übernahme des damaligen Unternehmens „olina Küchen dobler, prugger GmbH“ durch den Gesellschafter und Geschäftsführer Markus Tschohl im Jahr 2021. Damals wurden nicht nur die bestehenden Mietverträge, sondern auch sämtliche Mitarbeiter, Bankverbindlichkeiten, Haftungen und Aufträge samt Anzahlungen übernommen. Damit war die neue Firma bereits beim Kauf mit erheblichen Schulden belastet.

Wohnbaukrise sorgte für weiteren Einbruch der Aufträge
Einbrüche bei den Aufträgen im Zuge der Coronakrise führte nicht dazu, dass ein Aufwärtstrend zu erkennen war, im Gegenteil: Die Rückgänge bei der Bautätigkeit sorgten für weitere negative Auswirkungen – immer weniger Häuslebauer benötigten immer weniger neue Küchen. In der Folge konnten die Schulen nicht mehr abgedeckt werden. Die Schuldnerin entschied sich dazu, die Eröffnung eines Konkursverfahrens zu beantragen.

Eine Unternehmenssanierung wird seitens Schuldnerin nach Angaben des KSV1860 nicht angestrebt, ein Antrag auf Unternehmensschließung wurde vorsorglich gestellt. Nahezu die Hälfte der Verbindlichkeiten resultieren aus Kundenforderungen. Zum Masseverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Tobias Gisinger bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 22. Jänner 2026 am Landesgericht Feldkirch. Gläubigerforderungen können bis zum 8. Jänner 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 13°
Symbol heiter
Dornbirn
2° / 12°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.370 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.421 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
122.380 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Vorarlberg
Nächste Pleite
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
Bei Sonnenkopfbahn
Mann bei Revisionsarbeiten an Hand verletzt
Sieg gegen Nashville
Rossis Wild gewinnen dramatischen Overtime-Krimi
Krone Plus Logo
Neue Frauen-Power
„Sind lange im Schatten der Männer gestanden“
Aus dem Gerichtssaal
Schwägerin bedroht: „Ich werde dein Haus anzünden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf