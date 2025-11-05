Vorteilswelt
Hofburg-Goldregen

Van der Bellen grinste: „So jung und schon geehrt“

Sport-Mix
05.11.2025 12:30
Die Olympiasieger Lukas Mähr und Valentin Bontus, die sich bei ihren Gold-Coups vor Marseille im ...
Die Olympiasieger Lukas Mähr und Valentin Bontus, die sich bei ihren Gold-Coups vor Marseille im Sommer 2024 ein Zimmer teilten, bekamen in der Hofburg von Bundespräsident Alexander van der Bellen das Goldene Verdienstzeichen für Verdienste um die Republik.(Bild: Lukas Mähr)

Was bekommen Koalas in Stress-Situationen? Schluckauf! Das wusste Valentin Bontus bei der Promi-Millionenshow. In der Hofburg traf der Kitesurf-Olympiasieger nun Segel-Olympiasieger Lukas Mähr, mit dem er sich in Marseille das Zimmer geteilt hatte, wieder. Bundespräsident Alexander van der Bellen grinste nach der Verleihung des nächsten Goldstücks: „So jung und schon geehrt“.

0 Kommentare

In feierlichem Rahmen erhielten Mähr und Bontus von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit 20 anderen Würdenträgern aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading
Folgen Sie uns auf