Van der Bellen grinste: „So jung und schon geehrt“

Die Olympiasieger Lukas Mähr und Valentin Bontus, die sich bei ihren Gold-Coups vor Marseille im Sommer 2024 ein Zimmer teilten, bekamen in der Hofburg von Bundespräsident Alexander van der Bellen das Goldene Verdienstzeichen für Verdienste um die Republik. (Bild: Lukas Mähr)