Van der Bellen grinste: „So jung und schon geehrt“

Was bekommen Koalas in Stress-Situationen? Schluckauf! Das wusste Valentin Bontus bei der Promi-Millionenshow. In der Hofburg traf der Kitesurf-Olympiasieger nun Segel-Olympiasieger Lukas Mähr, mit dem er sich in Marseille das Zimmer geteilt hatte, wieder. Bundespräsident Alexander van der Bellen grinste nach der Verleihung des nächsten Goldstücks: „So jung und schon geehrt“.
In feierlichem Rahmen erhielten Mähr und Bontus von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit 20 anderen Würdenträgern aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.
