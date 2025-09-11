Gegenwind für Regierer: Mit wem sie sich anlegen

Die türkis-rot-pinke Koalition bekommt jetzt auch Gegenwind aus den eigenen Reihen. Denn Bundeskanzler und ÖVP-Chef Stocker und sein Vize und SPÖ-Chef Babler legen sich ausgerechnet mit jenen Bevölkerungsgruppen an, von denen sie überwiegend leben. Besonders scharf unter das Regierungs-Spar-Messer kommen die älteren Österreicher, jene die – bisher zumindest – in hohem Maß Türkis oder Rot gewählt haben.
Denn eine Pensionserhöhung auf Höhe der Inflationsrate wollen sie bestenfalls den Beziehern der kleinsten Renten zubilligen. Jenen Frauen und Männern hingegen, die ihr Berufsleben lang besonders viel in die Pensions- und Staatskassa eingezahlt haben, wird ab nächstem Jahr weniger Geld fürs Leben bleiben. Sie werden sich recht schön bedanken ...
Unters Messer kommen aber auch die traditionell ebenfalls der ÖVP und der SPÖ nahestehenden Beamten. Was man ihnen überschießend noch von Türkis-Grün als Gehaltserhöhung für das nächste Jahr versprochen hatte, geht sich nicht aus. Die aktuelle Regierung droht mit Nulllohnrunden.
Wäre kein Wunder, wenn die Lehrer und Polizisten, ein besonders wichtiger und geschätzter Teil der im öffentlichen Sold stehenden Österreicher, bald auf die Straße gehen. Würden das auch noch die Pensionisten tun! Doch die werden gegen ÖVP und SPÖ wohl eher nicht auf der Straße protestieren, sondern bei nächster Gelegenheit in der Wahlzelle.
