Gegenwind für Regierer: Mit wem sie sich anlegen

Wäre kein Wunder, wenn die Lehrer und Polizisten, ein besonders wichtiger und geschätzter Teil der im öffentlichen Sold stehenden Österreicher, bald auf die Straße gehen. Würden das auch noch die Pensionisten tun! Doch die werden gegen ÖVP und SPÖ wohl eher nicht auf der Straße protestieren, sondern bei nächster Gelegenheit in der Wahlzelle.