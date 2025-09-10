Nulllohnrunden als Drohkulisse für die Beamten

Fragezeichen und Drohkulissen vor Beamtengipfel

Satte 600 Millionen Euro sollen zu annähernd gleichen Teilen durch Einsparungen beim Lohnplus der Beamten und durch Kürzungen bei den Pensionen in die Staatskassen gespült werden. Während man sich bei den Pensionen vor allem fragt, wie viel weniger die Höchstpensionisten denn am Ende von der Inflation wirklich bekommen sollen, damit sich der von Kanzler Stocker avisierte Schnitt von 2,0 Prozent ausgeht, gibt es bei den neu-alten Lohnrunden für die Beamten noch viel mehr Fragezeichen. Angehen will man all diese womöglich schon am Dienstag beim ersten Gipfel dazu.