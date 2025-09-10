Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor den Verhandlungen

Nulllohnrunden als Drohkulisse für die Beamten

Innenpolitik
10.09.2025 18:18
Finanzminister Marterbauer muss sparen.
Finanzminister Marterbauer muss sparen.(Bild: APA, Krone KREATIV)

Satte 600 Millionen Euro will und muss die Bundesregierung durch Einsparungen beim Plus für die Beamten und durch Anpassungen bei den Pensionen in einigermaßen gleichen Teilen einsparen. Für die harten Verhandlungen mit der Gewerkschaft bereitet man offenbar auch bereits Drohkulissen vor ...

0 Kommentare

Es war einmal mehr ein unangenehmer Schritt, zu dem sich Bundeskanzler Christian Stocker durchringen musste. „Besonders er als Anwalt besteht ja normal auf die Gültigkeit abgeschlossener Verträge“, hört man aus seinem Umfeld. Die schwierige wirtschaftliche Lage und die trüben Aussichten machen es bekanntlich aber nötig, das im Vorjahr für 2026 verhandelte Lohnplus für die Beamten wieder neu „aufzuschnüren“. 

Fragezeichen und Drohkulissen vor Beamtengipfel
Satte 600 Millionen Euro sollen zu annähernd gleichen Teilen durch Einsparungen beim Lohnplus der Beamten und durch Kürzungen bei den Pensionen in die Staatskassen gespült werden. Während man sich bei den Pensionen vor allem fragt, wie viel weniger die Höchstpensionisten denn am Ende von der Inflation wirklich bekommen sollen, damit sich der von Kanzler Stocker avisierte Schnitt von 2,0 Prozent ausgeht, gibt es bei den neu-alten Lohnrunden für die Beamten noch viel mehr Fragezeichen. Angehen will man all diese womöglich schon am Dienstag beim ersten Gipfel dazu.

Lesen Sie auch:
Es dürfe keine Tabus geben, sagt Staatssekretär Pröll. Das Plus bei den Beamten steht nun wieder ...
Lohnplus im Visier
Die Sparpläne bei den Pensionisten und Beamten
09.09.2025
„Keine Tabus“
Regierung macht Lohnplus für Beamte rückgängig
09.09.2025

„Vertrauen in den Staat erschüttert“
Aus der Gewerkschaft gibt es dazu vorab unterschiedliche Signale. Der Chef der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD), Eckehard Quin, signalisierte zwar Kompromissbereitschaft in Sachen Gehaltserhöhung. Unter anderen die Polizeigewerkschaft erteilte den Plänen aber bereits eine Absage. „Das Vertrauen in den Dienstgeber Staat und dessen Verlässlichkeit wird schwer erschüttert“, heißt es dazu bereits in einer Aussendung. Die Fronten scheinen verhärtet und sofern sich daran bis und am Dienstag nichts verändert, dürfte man seitens der Koalition Drohkulissen aufziehen.

Signalwirkung erforderlich
Eine solche, hört man aus Regierungskreisen: fixe Nulllohnrunden für die restlichen Regierungsjahre. Offiziell hält man sich in den betroffenen Ministerien noch bedeckt. „Es geht hier aber vor allem auch um die Signalwirkung für die weiteren Lohnverhandlungen im Herbst“, heißt es aus den betroffenen Regierungsbüros. Die Einsparungen werden für die Koalition zur Zerreißprobe. Zum ersten, aber wohl nicht zum letzten Mal ...

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.903 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
175.079 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.802 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2212 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1723 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1707 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Innenpolitik
Vor den Verhandlungen
Nulllohnrunden als Drohkulisse für die Beamten
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Drohnen über Polen: Wie gefährlich ist die Lage?
Kopftuchverbot-Kritik
„Warum setzt man nicht bei Unterdrückern an?“
Tirol stellt Weichen
Die Mindestsicherung soll kein Lebensstil sein
Wer wo punkten konnte
ORF-„Sommergespräche“: So urteilen die Wähler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf