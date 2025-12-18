Kriechmayr: „Habe es nicht auf den Punkt gebracht“

Für Vincent Kriechmayr gab’s am Donnerstag eine herbe Enttäuschung. Unsere ÖSV-Hoffnung landete bei der Abfahrt in Gröden auf verkürzter Strecke nicht im Spitzenfeld. „Ich habe es nicht auf den Punkt gebracht“, haderte der Oberösterreicher.
2022 hatte Kriechmayr das Kurzprogramm von der Saslong ohne den oberen Abschnitt gewonnen. Dass das lange Gleitstück im oberen Bereich wegfiel, war aufgrund der jüngeren Vergangenheit eigentlich kein Nachteil für die Österreicher.
Dennoch gab’s kein Topergebnis für Kriechmayr, Österreichs heißestes Eisen verpasste am Ende sogar die Top-10. Auf die Spitze fehlte ihm über eine Sekunde.
Weitere Chancen warten
Am Freitag steht ein Super-G auf dem Programm, ehe am Samstag die klassische Abfahrt folgt. Dann will „Vinc“ wieder vorne mitmischen.
