Wirbel um Gisin-Ärzte! Für Bruder „eine Frechheit“

„Hervorragende Arbeit“

Nichts als Unsinn, wie Marc Gisin, der bei der Einlieferung seiner Schwester in die Klinik Gut dabei war, nun dem „Blick“ erklärte. „Zunächst gingen wir von einer schweren Knieverletzung aus. Dann zeigten die Röntgenbilder mehrere Brüche an der Halswirbelsäule. Das war viel gravierender. Deshalb musste Michelle sofort zu einem Spezialisten nach Zürich“, so der Rennsportchef von Stöckli. „Herr Keel und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind sehr dankbar“, lobte Marc Gisin den Einsatz von Chirurg Marius Keel. Vier Stunden dauerte die Operation an der Halswirbelsäule.