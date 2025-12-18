Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer

Monaco ist im Weihnachtsfieber: Die Zwillinge von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, haben im Palast für strahlende Kinderaugen gesorgt. Bei der traditionellen Weihnachtsbescherung bewiesen die elfjährigen Royals vollen Einsatz.
Jedes Jahr wartet das Fürstentum gespannt auf diesen Termin: Die Verteilung der Weihnachtsgeschenke im Palast von Monaco. In diesem Jahr standen besonders die jüngsten Mitglieder der Grimaldi-Familie im Rampenlicht. Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella unterstützten ihre Eltern aktiv dabei, Geschenke an monegassische Kinder zu verteilen.
Ein Fest der Tradition und Freude
Die Veranstaltung im Ehrenhof des Palastes gilt als Herzstück der monegassischen Vorweihnachtszeit. Während Fürst Albert II. und Fürstin Charlène die Gäste begrüßten, zeigten sich Jacques und Gabriella sichtlich routiniert und charmant. In festlichen Outfits überreichten sie Spielzeug und Süßigkeiten – eine Geste, die den engen Bezug des Fürstenhauses zum Volk unterstreicht.
Royaler Charme und festliche Atmosphäre
Die Zwillinge agierten selbstbewusst und herzlich im Umgang mit den gleichaltrigen Gästen.
Der Palasthof war weihnachtlich dekoriert, inklusive eines beeindruckenden Tannenbaums. Der gemeinsame Auftritt von Albert, Charlène und den Kindern setzte ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt der grimaldischen Familie.
Warum dieser Termin so wichtig ist
Die „Arbre de Noël“-Zeremonie hat eine lange Geschichte in Monaco und wurde bereits von Fürstin Gracia Patricia (Grace Kelly) ins Leben gerufen. Dass Jacques und Gabriella nun immer mehr Verantwortung übernehmen, zeigt, wie sie behutsam an ihre zukünftigen repräsentativen Rollen herangeführt werden.
