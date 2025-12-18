Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bescherung in Monaco

Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer

Royals
18.12.2025 13:41
Die Weihnachtsbescherung hat in Monaco eine lange Tradition und es ist von großer Bedeutung, ...
Die Weihnachtsbescherung hat in Monaco eine lange Tradition und es ist von großer Bedeutung, dass nun auch die Zwillinge eingebunden werden.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Monaco ist im Weihnachtsfieber: Die Zwillinge von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, haben im Palast für strahlende Kinderaugen gesorgt. Bei der traditionellen Weihnachtsbescherung bewiesen die elfjährigen Royals vollen Einsatz.

0 Kommentare

Jedes Jahr wartet das Fürstentum gespannt auf diesen Termin: Die Verteilung der Weihnachtsgeschenke im Palast von Monaco. In diesem Jahr standen besonders die jüngsten Mitglieder der Grimaldi-Familie im Rampenlicht. Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella unterstützten ihre Eltern aktiv dabei, Geschenke an monegassische Kinder zu verteilen.

Frühzeitige Bescherung in Monaco: Jacques und Gabriella begeistern als kleine Weihnachtshelfer. ...
Frühzeitige Bescherung in Monaco: Jacques und Gabriella begeistern als kleine Weihnachtshelfer. Im Bild: Prinzessin Stephanie, Früstin Charlene, Fürst Albert, Erbprinz Jaqcues(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Ein Fest der Tradition und Freude
Die Veranstaltung im Ehrenhof des Palastes gilt als Herzstück der monegassischen Vorweihnachtszeit. Während Fürst Albert II. und Fürstin Charlène die Gäste begrüßten, zeigten sich Jacques und Gabriella sichtlich routiniert und charmant. In festlichen Outfits überreichten sie Spielzeug und Süßigkeiten – eine Geste, die den engen Bezug des Fürstenhauses zum Volk unterstreicht.

Die Zwillinge halfen ihren Eltern dabei, den Kindern Weihnachtsgeschenke zu überreiche.
Die Zwillinge halfen ihren Eltern dabei, den Kindern Weihnachtsgeschenke zu überreiche.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Schon sehr selbstbewusst erledigt die Zwillinge die weihnachtliche Aufgabe.
Schon sehr selbstbewusst erledigt die Zwillinge die weihnachtliche Aufgabe.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Royaler Charme und festliche Atmosphäre
Die Zwillinge agierten selbstbewusst und herzlich im Umgang mit den gleichaltrigen Gästen.

 Der Palasthof war weihnachtlich dekoriert, inklusive eines beeindruckenden Tannenbaums. Der gemeinsame Auftritt von Albert, Charlène und den Kindern setzte ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt der grimaldischen Familie.

Lesen Sie auch:
So erwachsen haben wir Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques noch nie gesehen
Geburtstag in Monaco:
So haben wir Gabriella & Jacques noch nie gesehen!
10.12.2025
Monaco-Weihnachtsgrüße
Gabriella stiehlt Mama Charlène glatt die Show
07.12.2025
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
29.11.2025

Warum dieser Termin so wichtig ist
Die „Arbre de Noël“-Zeremonie hat eine lange Geschichte in Monaco und wurde bereits von Fürstin Gracia Patricia (Grace Kelly) ins Leben gerufen. Dass Jacques und Gabriella nun immer mehr Verantwortung übernehmen, zeigt, wie sie behutsam an ihre zukünftigen repräsentativen Rollen herangeführt werden.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.785 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Royals
Bescherung in Monaco
Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer
So herzlich!
William und Kate zeigen ihre Weihnachtskarte 2025
Himmlischer Auftritt
Prinzessin Elisabeth im coolen Sternchen-Look!
Süß aufgemaschelt
Kate und Charlotte im festlichem Partnerlook
Start in die Festtage
Königin Silvia schmückt mit neun Enkeln Christbaum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf