Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer

Warum dieser Termin so wichtig ist

Die „Arbre de Noël“-Zeremonie hat eine lange Geschichte in Monaco und wurde bereits von Fürstin Gracia Patricia (Grace Kelly) ins Leben gerufen. Dass Jacques und Gabriella nun immer mehr Verantwortung übernehmen, zeigt, wie sie behutsam an ihre zukünftigen repräsentativen Rollen herangeführt werden.