Knie schwer verletzt – die Saison ist vorbei

„Ein Schock für das ganze Team“

Cheftrainer Manfred Widauer sagt: „Das ist ein Schock für das ganze Team. Thomas ist ein Vorzeigesportler, ein super Typ, der wichtig für die Mannschaft ist. Er geht immer voraus. Dass er sich so schwer verletzt hat, macht mich sehr betroffen.“ Volgger wird noch Donnerstag Nachmittag in Hochrum operiert. Zuerst werden die Meniskus- sowie die Knorpel- und Knochenverletzung operativ versorgt. Das Kreuzband wird zu einem späteren Zeitpunkt gerichtet.