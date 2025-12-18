Grünes Licht für Frauen-Weltcuprennen am Semmering

„Zusätzlicher Auftrieb“

Julia Scheib ließ den Super-G in Val d‘Isere am kommenden Wochenende aus und konzentriert sich bereits auf den Semmering. „Vor heimischem Publikum zu fahren, ist etwas ganz Besonderes und gibt mir noch einmal zusätzlichen Auftrieb“, sagte die Riesentorlauf-Spezialistin. „Mein Ziel ist klar: Wie immer werde ich voll auf Angriff fahren – nicht nur, um eine Top-Leistung zu erbringen, sondern auch, um das rote Trikot ins Visier zu nehmen.“