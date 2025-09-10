„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“

„Kein Song Contest in Österreich“

Kickl, der wie US-Präsident Donald Trump den „Genderwahn“ abdrehen würde („Wir brauchen keine fünf oder mehr Geschlechter, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“) und die „Minderheitenveranstaltung Song Contest“ in Österreich nicht stattfinden lassen würde, meint: „Es braucht einen richtigen Machtwechsel. Ich bin bereit. Als Volkskanzler.“ Spätestens 2029 ...

