Jeffrey Epstein „verkaufte“ Frau an „DJ Trump“

Die Unterschrift auf dem Scheck in Höhe von 22.500 US-Dollar (rund 19.000 Euro) trägt den Namen „DJ Trump“ (siehe X-Posting unten). Trumps Sprecherin Karoline Leavitt wies Fragen nach dem Scheck auf einer Pressekonferenz am Dienstag zurück. „Haben Sie die Unterschrift auf diesem Scheck gesehen? Es ist nicht Donald Trumps Unterschrift“, sagte Leavitt. Tatsächlich unterscheidet sich die Unterschrift von Trumps derzeitiger Signatur und auch von der, die auf dem angeblichen Geburtstagsbrief an Epstein zu sehen ist.