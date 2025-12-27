Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand

Bei dem Unglück geriet zuerst der Balkon der Pensionistin in Brand, danach breiteten sich die Flammen auf mehrere darüberliegende Balkone aus. Durch die enorme Hitze wurden auch Wohnungen direkt über der Brandwohnung beschädigt. Die Pensionistin konnte nur noch tot geborgen werden, zudem musste eine 41-jährige Frau wegen Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.