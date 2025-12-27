Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand

Nach dem Großbrand im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing am Abend des Stefanitags gibt es nun neue, tragische Erkenntnisse. Laut Rettung kam eine Pensionistin ums Leben. Die Frau wurde auf dem Balkon der Brandwohnung entdeckt – nach ersten Informationen dürfte sie an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Bei dem Unglück geriet zuerst der Balkon der Pensionistin in Brand, danach breiteten sich die Flammen auf mehrere darüberliegende Balkone aus. Durch die enorme Hitze wurden auch Wohnungen direkt über der Brandwohnung beschädigt. Die Pensionistin konnte nur noch tot geborgen werden, zudem musste eine 41-jährige Frau wegen Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.
53 Bewohner evakuiert
Insgesamt wurden 53 Bewohner aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert. Ein Teil der Anrainer wurde mit einem Evakuierungsbus in Sicherheit gebracht, andere fanden vorübergehend in einer nahegelegenen Tennishalle Unterschlupf. Ein Hase konnte lebend aus einer der beschädigten Wohnungen gerettet werden.
Ursache noch unklar
Der Brand war am späten Abend des Stefanitags im neunten Stock von Block 8C ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasch über mehrere Balkone aus, sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch relativ rasch unter Kontrolle bringen, sodass ein Großteil noch vor Mitternacht wieder abrücken konnte.
Laut der Berufsfeuerwehr mussten drei Etagen evakuiert werden. Die genaue Ursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen.
